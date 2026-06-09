«Яндекс Недвижимость» предлагает пользователям проверить свою интуицию в новой игре

Обычно пользователи «Яндекс Недвижимости» могут узнать цену понравившейся по 3D-туру квартиры тут же, в объявлении. Но если цены нет, то задача сразу усложняется: оценка квартиры — целое искусство, в котором необходимо учитывать каждую деталь. Именно на таком сценарии построена новая игра от «Яндекс Недвижимости», участники которой смогут почувствовать себя риелторами, инвесторами и даже немного детективами.

Каждый день до 30 июня 2026 г. на сайте проекта будет появляться новый 3D-тур по реальной квартире, выставленной на продажу. Всего таких квартир будет 30. Никаких подсказок — только одна попытка и 60 секунд, чтобы внимательно осмотреть жилье и попытаться угадать его рыночную стоимость. На значение могут влиять такие факторы, как площадь квартиры, ее расположение, наличие и качество ремонта и мебели.

Проект превращает обычный просмотр квартир в увлекательную игру на внимательность и интуицию. Это возможность проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в рынке недвижимости, даже если никогда не планировали покупать квартиру.

За каждый ответ участники получат от 5 до 25 игровых монет — чем ближе названная цена к реальной, тем больше награда. Дополнительные монеты можно получить за ежедневные заходы на сайт, серию посещений, установку приложения «Яндекс Недвижимости» и даже за неудачные попытки, когда участник не успел назвать свою цену в течение 60 секунд. Каждые 30 монет автоматически превращаются в билет для участия в большом розыгрыше призов, который состоится 3 июля 2026 г.

В призовом фонде множество призов: от подписок «Яндекс Плюс» и бонусов до главного приза — 1 миллиона баллов «Плюса». Победителей определят случайным образом среди владельцев билетов.

Игра не требует специальных знаний — здесь важнее любопытство, внимательность и желание проверить собственное чувство цены. Она похожа на быстрый раунд в обычной мобильной игре, только вместо виртуальных очков участники могут получить вполне реальные ценные и полезные призы.