Увеличить конверсию в офлайн-покупки на 38%: кейс «Дикси», «Авито Рекламы» и РОССТ

В период высокого спроса акции в ретейле являются традиционным способом по повышению лояльности и привлечению новой покупательской базы. Команда проекта рассказала Sostav о проведении акции «Пухатыри», которая была направлена на взаимодействие с семейной аудиторией и стимулирование продаж. В данном контексте одной из ключевых задач при оценке отдачи эффективности рекламной кампании был точный замер влияния таких размещений на реальные бизнес-результаты.

Обычно в таких кампаниях бренды используют разные рекламные форматы, включая нативные размещения, которые помогают интегрировать сообщение в привычный пользовательский опыт площадки.

В апреле 2026 года «Дикси» — одна из крупнейших российских сетей продуктовых магазинов — совместно с агентством РОССТ запустила через «Авито Рекламу» кампанию для акции. За два месяца подтвердилось прямое влияние кампании на офлайн-продажи: 38% пользователей «Авито», которые видели рекламу, дошли до касс «Дикси».

Цели

Перед командами стояли две задачи. Первая — привлечь трафик на страницу региональной акции «Пухатыри». Вторая — добиться высокой кликабельности за счет нативного формата, который органично вписывается в ленту объявлений «Авито» и не вызывает у аудитории желания пролистнуть.

Стартовые целевые показатели: не менее 7,6 тыс. кликов и CTR не ниже 0,1%.

Параллельно планировали оценить конверсию в офлайн-покупки с помощью рекламы в диджитале.

Механика

Продвижение акции длилось полтора месяца — с апреля по конец мая 2026 г. В основе — региональная акция «Пухатыри»: покупатели получали наклейки за чеки в магазинах «Дикси». За покупки с картой клуба участники акции могли приобрести фирменный брелок «Пухатырь».

Задача «Авито Рекламы» состояла в том, чтобы привлечь аудиторию к акции и привести покупателей в магазины «Дикси». Пользователь видел в ленте карточку с брелоками, нажимал на нее, попадал на страницу акции и узнавал условия. Дальше желание получить брелок мотивировало его идти в магазин, набирать чеки и копить наклейки.

Гипотеза строилась на простом наблюдении: пользователи привыкли к визуальному стилю карточек товара. Если баннер выдержан в той же стилистике, он воспринимается как естественная часть ленты и вызовет больше интереса аудитории.

Для проверки гипотезы специалисты подготовили два креатива и провели A/B-тест. Первый вариант — стандартный макет, который применяли в других каналах медиамикса. Второй — нативный: реальная фотография брелоков в стиле карточки товара на «Авито».

Таргетинг по географии охватил регионы присутствия магазинов «Дикси»: Москву, Санкт-Петербург и 13 областей. Целевая аудитория кампании — мужчины и женщины от 25 до 54 лет с фокусом на родителей. В настройках по интересам использовались категории: семейный отдых, воспитание детей, товары для детей. Дополнительно использовались новые аудиторные сегменты «Авито Рекламы» — родители дошкольников и родители школьников.

Оценить доходимость пользователей «Авито» до офлайн-магазинов «Дикси» помогли карты лояльности магазина. Для этого сравнили обезличенную базу тех, кто видел онлайн-рекламу и впоследствии совершил покупку в торговой точке.

Оптимизация

По результатам A/B-теста нативный формат показал более высокий уровень кликабельности и достиг CTR 0,19% — почти вдвое выше плана.

Гипотеза подтвердилась: оформление баннера в стилистике карточки товара на «Авито» помогло привлечь больше внимания аудитории. По итогам теста команда перераспределила бюджет в пользу нативного формата.

Результаты

Кампания помогла привлечь покупателей в магазины «Дикси» и оценить влияние рекламного контакта на офлайн-покупки. Благодаря сопоставлению данных о рекламном контакте с покупками команда смогла оценить влияние кампании на офлайн-продажи.

38% пользователей «Авито», которые видели баннер, совершили покупки в магазинах «Дикси». 3% из них пришли в торговую сеть впервые. 2,5% от всех покупателей за период кампании приобрели фирменный брелок «Пухатырь». В эту группу попали те, кто собрал наклейки, и те, кто приобрел брелок без них.

Топ регионов по числу покупателей: Москва — 24%, Санкт-Петербург — 20%, Московская область — 18%, Ярославская область — 8%.

Медийные показатели оказались выше прогноза. Количество кликов достигло 10 890 при плане 7 630 — плюс 42%.

Наталья Тихонова, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью, «Дикси»: Для нас было важно найти подход, который органично впишется в пользовательский опыт площадки. Мы протестировали два варианта креатива: стандартный рекламный макет и нативный, стилизованный под карточку товара на «Авито». Результат A/B-теста показал, что адаптация визуального языка под среду значительно повышает отклик — нативный формат почти вдвое перевыполнил план по кликабельности. А главное, мы увидели прямую связь между рекламным контактом и офлайн-покупками: 38% пользователей, видевших баннер, дошли до кассы.

Кирилл Макаров, руководитель отдела по программируемой рекламе, агентство РОССТ: Результаты приятно удивили нас точностью попадания в аудиторию. Мы увидели четкую связь между онлайн-просмотром и офлайн-покупкой брелоков. Площадка подтвердила способность отрабатывать бизнес-цели, а не только верхнеуровневые медийные метрики.