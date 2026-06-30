Топливный кризис сократил число водителей такси на линии

Топливный кризис в ряде регионов привел к сокращению числа водителей такси на линии. Из-за роста затрат на топливо и сложностей с заправкой многие стали реже выходить на смену или отказываться от дальних поездок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам участников рынка, отток водителей ускорился. В крупных таксопарках его оценивают в диапазоне от 5% до 20%. В сервисе «Максим» также отмечают снижение числа активных водителей в нескольких регионах.

Перебои с поставками топлива наблюдаются с конца мая. В ряде регионов часть АЗС временно закрыта или действует ограничение на объем отпуска топлива. В результате водители тратят больше времени на поиск заправок и успевают выполнять меньше заказов.

Снижение числа автомобилей на линии уже приводит к дисбалансу спроса и предложения. Участники рынка предупреждают, что при сохранении топливного дефицита рентабельность перевозок продолжит снижаться, а количество доступных машин может уменьшиться еще сильнее.

Топливный кризис затронул и авиаперевозки. Из-за роста цен на авиакеросин и его дефицита отдельные авиакомпании уже корректируют расписание рейсов, а участники рынка предупреждают о риске дальнейшего увеличения стоимости авиабилетов и туристических поездок.

Ранее о повышении тарифов предупредили автоперевозчики. Часть компаний намерена с 1 июля увеличить стоимость перевозок на 10% из-за роста цен на топливо, перебоев с его поставками и отмены бонусных программ топливных компаний. Ограничения на заправку уже осложнили работу перевозчиков в ряде регионов, а участники рынка не исключают ухода с рынка части небольших транспортных компаний.