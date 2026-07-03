Поставщики продуктов просят временно отменить штрафы за задержки поставок

Из-за перебоев с топливом поставщики продуктов питания обратились к крупнейшим торговым сетям с просьбой временно отказаться от штрафов за нарушение сроков поставок. Производители указывают, что задержки вызваны обстоятельствами, не зависящими от них, и считают ситуацию форс-мажорной, сообщают «Известия» со ссылкой на заявления отраслевых объединений.

По словам участников рынка, сложности с доставкой возникли после перебоев в работе топливной инфраструктуры. Некоторые поставщики уже уведомили торговые сети о возможных опозданиях, поскольку транспорт вынужден простаивать на заправках по несколько часов. При этом представители отрасли подчеркивают, что речь идет не о срыве поставок, а лишь о нарушении графиков прибытия машин в распределительные центры.

В АКОРТ заявили, что готовы рассмотреть возможность временной отмены штрафных санкций, однако выступают за взвешенный подход. В ассоциации считают важным не допустить злоупотреблений и сохранить стабильность снабжения магазинов. Сейчас совместно с отраслевыми союзами обсуждается механизм подтверждения задержек, связанных именно с нехваткой топлива.

Крупные торговые сети также отмечают готовность к диалогу с поставщиками. В частности, в «Магните» сообщили, что поддерживают работу над общей позицией рынка и продолжают обеспечивать стабильные поставки товаров в магазины.

Эксперты считают, что если ретейлеры и производители смогут договориться между собой, дополнительное законодательное регулирование не потребуется, поскольку ситуация носит временный характер.

Ранее сообщалось, что Wildberries увеличит комиссии из-за подорожания бензина.