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29.06.2026 в 15:55

Перевозчики поднимают цены на услуги на фоне перебоев с поставками топлива

В отдельных регионах вводятся ограничения на заправку

Автоперевозчики начали предупреждать клиентов о повышении стоимости услуг. Так, некоторые перевозчики намерены с 1 июля поднять тарифы на 10%. Причины: перебои с поставками топлива, увеличение его стоимости и отмена бонусных программ топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В некоторых приграничных регионах России, а также в Сибири и на юге страны ввели ограничения на заправку, наблюдаются перебои с поставками топлива. В сегменте международных перевозок цены на дизель увеличились с 70−72 до 77−90 руб. за литр, часть перевозчиков закладывает издержки в ставки, они уже выросли примерно на 5%.

Из-за очередей на автозаправках сроки доставки могут быть увеличены в Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, сложно найти транспорт на дальние расстояния по России: многие собственники подвижного состава не берут такие заказы, т.к. непонятно, есть ли топливо на автозаправках. А те, кто работает на региональных направлениях, предпочитают заказы в рамках городской агломерации с удалением максимум в 100−150 км.

Топливный кризис может привести к уходу с рынка мелких перевозчиков: крупные компании могут заправлять в бак по 200 л по своим топливным картам, а индивидуальные предприниматели — только по 60 л, как частные лица.

топливо перевозчики
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