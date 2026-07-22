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22.07.2026 в 18:50

«Яндекс Музыка» запустила «Мою волну на двоих»

Это поток рекомендаций, в котором учитываются музыкальные вкусы двух слушателей

«Яндекс Музыка» представила «Мою волну на двоих» — отдельный и самостоятельный поток рекомендаций, в котором учитываются музыкальные вкусы двух слушателей и подбираются треки, близкие каждому из них. Пользователи могут открывать новую музыку через предпочтения друг друга. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

«Моя волна на двоих» работает на базе генеративной модели Argus. Алгоритмы учитывают вкусы двух слушателей, для каждого система проводит индивидуальное ранжирование треков на основе истории прослушиваний и действий в сервисе, а затем объединяет их в общий поток. В него попадает музыка, которая может понравиться обоим, а также треки, близкие только одному из слушателей.

Создать «Мою волну на двоих» можно в разделе «Коллекция», а затем отправить ссылку-приглашение тому, с кем хочется слушать музыку вместе. Когда человек присоединится по ссылке, у обоих слушателей в «Коллекции» появится общая волна.

Яндекс.Музыка
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