WPP готовится к новому раунду сокращений

Холдинг WPP готовится к очередному этапу сокращения персонала, сообщает британское отраслевое издание More About Advertising. По данным издания, недавно назначенный директор по персоналу WPP Media Даррен Миншалл может сыграть ключевую роль в предстоящей реорганизации.

В подразделении WPP Media работает около 40 тыс. сотрудников. Официально компания не объявляла о новых увольнениях. Однако источники связывают кадровые изменения с масштабной трансформацией бизнеса, в которой WPP делает ставку на искусственный интеллект для повышения эффективности и возвращения к росту.

Сам Миншалл ранее заявлял, что главная сложность внедрения ИИ заключается не в технологиях, а в управлении изменениями. По его словам, искусственный интеллект должен усиливать работу сотрудников, а не бездумно заменять их.

При этом WPP усиливает управленческую команду. Недавно холдинг назначил Рему Васан, бывшую сотрудницу TikTok, на должность глобального президента по работе с социальными сетями и создателями контента.

В последние годы WPP активно перестраивает структуру бизнеса. Сейчас холдинг объединяет четыре ключевых направления — креатив, медиа, производство контента и коммерческие сервисы. Наибольшие изменения, как ожидается, могут затронуть креативные агентства.

При этом медиаподразделение WPP, ранее работавшее под брендом GroupM и включавшее агентства EssenceMediacom, Mindshare и Wavemaker, продолжает восстанавливать позиции на рынке после потери ряда крупных международных клиентов. Ряд скандалов вокруг холдинга ослабляют его репутацию.