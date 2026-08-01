Блогера Лерчек приговорили к пяти годам условно

Накануне Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Лерчек (Валерию Чекалину) к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях и оштрафовал ее на 765 млн руб. Об этом пишет РИА Новости.

Лерчек на три года запретили продвигать свой бренд в интернете. Кроме того, ей предстоит каждый месяц отмечаться у инспектора.

Инфлюенсер должна выплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора в силу, но может попросить отсрочку на пять лет. Если она не погасит штраф, условный срок могут заменить на лишение свободы.

Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчек своей вины не признала. Защита блогера пока не решила, будет ли обжаловать приговор.

В Ассоциации юристов России рассказали, что Лерчек может претендовать на условно-досрочное освобождение, если докажет свое исправление и отбудет не менее половины испытательного срока.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Лерчек со своим бывшим мужем Артемом Чекалиным продавали фитнес-марафоны. Вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели больше 251,5 млн руб. в ОАЭ, а банку предоставили документы c ложными данными.

В марте этого года Гагаринский суд Москвы освободил Лерчек из-под домашнего ареста из-за онкологии и заменил меру на запрет определенных действий. В апреле Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии.