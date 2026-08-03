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03.08.2026 в 15:05

Максим Зайков покидает пост вице-президента по корпоративному бизнесу «Билайна»

Кто возглавит B2B-направление мобильного оператора, пока не ясно

Максим Зайков 4 августа покинет должность исполнительного вице-президента по корпоративному бизнесу «Билайна». Об этом Sostav рассказали несколько источников на рынке.

Кто возглавит B2B-направление компании, пока не определено.

Максим работает в «Билайне» с 2010 года. В ноябре 2020 года он был назначен исполнительным вице-президентом компании по развитию корпоративного бизнеса. В его задачи входило развитие организации в B2B-сегменте, цифровизация и оптимизация бизнес-процессов. Также он занимался развитием новых перспективных направлений и расширением спектра партнерских решений.

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