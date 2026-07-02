WPP делает ставку на ИИ-маркетинг

Рекламный холдинг WPP расширяет подразделение Enterprise Solutions, превращая его в центр компетенций по внедрению искусственного интеллекта в маркетинг и клиентский опыт. Об этом сообщает AdNews.

Компания делает ставку на комплексный подход, в котором данные, контент, CRM, e-commerce, аналитика и технологии больше не существуют отдельно, а работают как единая система роста бизнеса. Среди клиентов направления уже значатся IKEA, Ford, L'Oréal и Nestlé.

Вместо отдельных рекламных кампаний WPP предлагает инструменты, которые помогают перестраивать весь путь клиента. В их числе — ИИ-консалтинг, Agentic Commerce для подготовки брендов к рекомендациям со стороны ИИ-ассистентов, Owned Intelligence для работы с собственными данными компаний, системы персонализации в реальном времени и платформа Intelligent Content, автоматизирующая создание и масштабирование контента.

По словам главы WPP Enterprise Solutions Джеффа Гехеба, проблема большинства компаний заключается не в отсутствии возможностей для роста, а в том, что маркетинг, технологии, коммерция и клиентский опыт развиваются разрозненно. Объединение этих направлений позволяет быстрее тестировать гипотезы, оптимизировать расходы и масштабировать успешные решения.

Расширение Enterprise Solutions является частью стратегии реструктуризации WPP, направленной на отказ от классической модели рекламного холдинга. Новый генеральный директор Синди Роуз продолжает реализацию многолетнего плана развития, предусматривающего сокращение расходов и работу четырех основных подразделений.