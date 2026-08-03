Вадим Нисанов перешел на позицию коммерческого директора GreenData

GreenData , российский разработчик low-code платформы, объявил о назначении Вадима Нисанова коммерческим директором. Ранее он занимал в компании должность директора по продажам. Директором по продажам GreenData назначен Карен Арутюнян, который сосредоточится на операционном развитии продаж и работе с ключевыми заказчиками компании.

В новой должности Вадим Нисанов будет отвечать за формирование и реализацию коммерческой стратегии GreenData, расширение клиентского портфеля, развитие партнерских каналов и выход компании в новые отраслевые сегменты. В его задачи также войдут координация коммерческого блока и повышение эффективности взаимодействия с заказчиками на всех этапах реализации проектов.

Назначение проходит на фоне дальнейшего масштабирования бизнеса GreenData. Вадим Нисанов обладает более чем 20-летним опытом работы в российских и международных ИТ-компаниях. До прихода в GreenData он занимал руководящие позиции в BSS, IDa Mobile, NEOФLEX, R-Style Softlab, Ingenico и INPAS.

Его профессиональная экспертиза включает развитие корпоративных продаж, управление коммерческими командами и построение долгосрочных отношений с крупными заказчиками. В разные годы Вадим Нисанов участвовал в реализации проектов для «Сбербанка», «Хоум Банка», «Россельхозбанка», «Кредит Европа Банка», «Альфа-Банка», ПСБ, «Т-Банка», группы компаний «Рольф» и Правительства Москвы.