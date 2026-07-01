Скандалы вокруг WPP ослабляют репутацию холдинга

Скандалы в Китае, США и на других ключевых рынках усиливают давление на WPP и формируют устойчивое ощущение системных проблем внутри холдинга. Речь идет не об одном инциденте, а о серии юридических и корпоративных конфликтов — от уголовных дел против бывших менеджеров до исков со стороны сотрудников и акционеров, пишет More about Advertising.

Одним из самых громких эпизодов стал приговор бывшему руководителю медийного подразделения GroupM в Китае, который получил пожизненное заключение за участие в мошеннической схеме на сумму около $176 млн. Хотя WPP дистанцируется от этих действий, удар по китайскому бизнесу оказался значительным.

Параллельно компания сталкивается с новыми обвинениями в США. Бывший руководитель Motion Content Group подал иск на $100 млн, утверждая, что его уволили после того, как он поднял вопрос о возможных нарушениях в торговой практике: речь идет о получении скрытых скидок от медиапартнеров и удержании части прибыли вместо передачи ее клиентам.

Дополнительное давление создает коллективный иск акционеров в Нью-Йорке. Инвесторы утверждают, что компания недостаточно раскрывала информацию о падении прибыли, что в итоге привело к отставке генерального директора Марка Рида. В совокупности эти события усиливают впечатление нестабильности и проблем с управлением рисками внутри холдинга.

Финансовое положение WPP также остается сложным: долг составляет около 3 млрд фунтов стерлингов при рыночной капитализации ниже этой суммы. Новому руководству приходится искать способы сокращения долговой нагрузки после уже проведенных продаж активов, включая Kantar и FGS Global, которые не дали ожидаемого эффекта.

На фоне этого всплывают и более системные вопросы о бизнес-модели, особенно в части медиа-трейдинга и брокерских операций. Именно эти практики, по мнению критиков, лежат в основе ряда конфликтов в разных странах — от Китая до Кении и Австралии. В результате WPP оказывается под давлением сразу с нескольких сторон: юридическим, финансовым и репутационным.