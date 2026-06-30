Wildberries запустил биржу карточек товаров для продавцов

Маркетплейс Wildberries, входящий в группу RWB, начал тестировать сервис «Биржа карточек товаров». С его помощью селлеры могут покупать и продавать карточки товаров с сохранением накопленных показателей: рейтинга, отзывов и товарных остатков. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

На первом этапе сервис доступен части российских продавцов. В дальнейшем функционал поэтапно откроют для всех партнеров Wildberries в РФ.

Биржа позволяет селлерам размещать объявления о продаже карточек товаров, а покупателям — приобретать их и переносить в свой личный кабинет без необходимости самостоятельно искать владельца карточки и договариваться о сделке.

Перед публикацией объявления карточка проходит модерацию, перед переносом Wildberries проверяет наличие товарных остатков. Сделка подтверждается обеими сторонами через СМС-код или через пуш-уведомление в личном кабинете и сопровождается договором купли-продажи.

Стоимость карточек и остатков товаров покупатель оплачивает напрямую продавцу. Через Wildberries оплачивается услуга подготовки и переноса карточки между личными кабинетами.

Ранее Wildberries ввел 45-дневный срок уведомления продавцов об изменениях оферты и запустил сервис брендированных страниц.