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30.06.2026 в 08:50

Wildberries ввела 45-дневный срок уведомления продавцов об изменениях оферты

Маркетплейс заранее внедряет одно из требований закона о платформенной экономике

Wildberries ввела срок в 45 дней для предварительного уведомления продавцов о наиболее значимых изменениях оферты. Ранее закрепленных сроков не было. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РВБ.

Новый порядок начнет действовать еще до вступления в силу соответствующих положений закона о платформенной экономике.

45-дневный срок будет распространяться на изменения, способные повлиять на работу партнеров. Речь идет, в частности, о финансовых условиях сотрудничества, комиссиях, тарифах на основные услуги, а также правилах логистики и хранения товаров.

Ранее Wildberries, Ozon и «Авито» подписали меморандум о добросовестных практиках цифровых платформ. Документ предусматривает досрочное выполнение ряда требований закона о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года, включая развитие взаимодействия с партнерами, усиление защиты пользователей и борьбу с контрафактной продукцией.

Wildberries Маркетплейс платформенная экономика
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