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15.06.2026 в 14:30

Wildberries запустил сервис брендированных страниц для продавцов

Он позволяет создавать страницы брендов внутри площадки, оформлять их в фирменном стиле и размещать контент

Маркетплейс Wildberries (входит в группу RWB) запустил сервис «Бренд-зона», который позволяет продавцам создавать собственные страницы внутри площадки, оформлять их в фирменном стиле и размещать информацию о бренде, подборки товаров, баннеры и другой контент. Инструмент уже доступен в личном кабинете продавцов в разделе «Рост продаж». Об этом сообщает пресс-служба RWB.

В компании пояснили, что для нового сервиса был переработан конструктор брендированных страниц. Продавцам стали доступны новый интерфейс управления, обновленный дизайн страниц для покупателей, улучшенная навигация и поиск внутри бренд-зон.

По данным исследования RWB, охватившего более 5 млн карточек товаров различных категорий за период с 1 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года, средний чек заказов, оформленных через брендированные страницы, оказался вдвое выше по сравнению с заказами из стандартной поисковой выдачи. Также аналитики зафиксировали более высокие показатели конверсии в корзину и покупку.

Wildberries запустил сервис брендированных страниц для продавцов Wildberries запустил сервис брендированных страниц для продавцов

Сегодня «Яндекс Доставка» объявила о запуске услуги экспресс-доставки для продавцов Wildberries, которые используют маркетплейс как витрину и самостоятельно выполняют заказы. Сервис позволит продавцам передавать доставку заказов стороннему логистическому оператору вместо создания собственной курьерской сети.

Wildberries Маркетплейс продавцы брендированные страницы
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