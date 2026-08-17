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17.08.2026 в 05:30

Бренды наращивают продвижение в Telegram через Узбекистан

Доля российских компаний в рекламном рынке страны уже достигла 10%

Российские рекламодатели усиливают продвижение в Узбекистане. Так, на российские компании уже приходится около 10% рекламного рынка страны. На фоне растущего спроса рекламные агентства активно открывают филиалы в этой стране, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные E-Promo Group .

Интерес бизнеса связан с быстрым ростом местного рекламного рынка: по итогам 2025 года он увеличился на 30−40%, до $260 млн, а в 2026 году может превысить $300 млн. Основной спрос формируют компании из финтеха, e-commerce и сферы классифайдов. Российские бренды при этом преимущественно выбирают digital-рекламу, которая развивается быстрее традиционных каналов.

Сама E-Promo Group (в альянсе с Group4Media и MG Group занимает шестое место в рейтинге медиаагентств АКАР и Sostav 2026 года) также зарегистрировала в Узбекистане юрлицо. В течение двух лет компания намерена вложить около $1 млн и нанять около 30 человек в штат местной компании. Филиал на территории Узбекистана позволит заключать договоры и вести расчеты в национальной валюте, взаимодействовать с местными рекламодателями, партнерами и медиаплощадками.

Одним из наиболее востребованных инструментов становится Telegram. В E-Promo отмечают повышенный интерес российских компаний к размещениям в узбекском Telegram, а Telega.in фиксирует рост спроса на рекламу в мессенджере со стороны как крупных брендов, так и небольшого бизнеса. Рекламодатели переходят от разовых тестов к системной работе с локальной аудиторией.

Дополнительным фактором становятся ограничения на рекламу в Telegram в России. В марте ФАС признала рекламу в Telegram незаконной и установила запрет на ее распространение в России с 2027 года.

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