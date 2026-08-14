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14.08.2026 в 17:40

«Почта России» предложила разрешить самозанятым работать в ее отделениях

Инициатива позволит размещать в почтовых отделениях отдельные ПВЗ маркетплейсов и сократить затраты на их содержание

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«Почта России» предложила снять регуляторные ограничения на работу самозанятых в своих отделениях. Это может позволить размещать в почтовых отделениях отдельные пункты выдачи заказов маркетплейсов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, который знаком с вопросом.

Сейчас заказы маркетплейсов в отделениях выдают сотрудники «Почты России». Размещение отдельных ПВЗ и работа в них сторонних сотрудников ограничены требованиями о соблюдении тайны почтовой связи: в помещениях могут работать только штатные сотрудники почтового оператора.

По словам источника, «Почта России» предложила разрешить привлекать к работе на производственных участках самозанятых. Это, в частности, позволит развивать мультибрендовые и мультиформатные ПВЗ. Размещение пунктов выдачи в уже существующих отделениях может быть экономически выгоднее, чем открытие отдельных точек.

Вопрос обсуждался в мае на совещании с участием представителей Минэкономразвития, Минцифры, АНО «ФЦК» и «Почты России». Участники встречи пришли к выводу, что инициативу необходимо дополнительно проработать. В самой «Почте России» от комментариев отказались.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о модернизации и поддержке «Почты России». Документ предусматривает новые источники финансирования компании: в частности, оператор сможет за отдельную плату принимать у граждан физические заявления в качестве альтернативы электронным госуслугам, а также привлекать юрлица и ИП для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на платежных документах.

Почта России маркетплейсы
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