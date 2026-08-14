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14.08.2026 в 12:10

HeadHunter приобрел 51% Happy Job

Сделка позволит рекрутинговой платформе расширить направление решений для работы с брендом работодателя

Рекрутинговая платформа HeadHunter приобрела 51% компании Happy Job, которая специализируется на исследованиях вовлеченности, лояльности и опыта сотрудников. Сделка должна усилить направление HR-решений для работы с брендом работодателя, сообщают «Ведомости».

Happy Job имеет свою технологическую платформу для проведения исследований среди сотрудников, анализа результатов и подготовки рекомендаций для компаний. После сделки сервис продолжит работать с сохранением своей методики и стандартов, сообщил сооснователь и генеральный директор компании Алексей Клочков.

HeadHunter намерен интегрировать аналитику внутреннего опыта сотрудников и их лояльности в существующие HR Tech-решения. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

По итогам второго квартала 2026 года чистая прибыль МКПАО «Хэдхантер» по МСФО выросла на 4,2% год к году и достигла 4,63 млрд руб. Выручка практически не изменилась и составила 10,15 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 28%, до 4,83 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 1%, до 5,23 млрд руб., а ее рентабельность снизилась с 52,6% до 51,6%.

HeadHunter Happy Job
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