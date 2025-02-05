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18+
05.02.2025 в 12:20

Wildberries & Russ запустят образовательную платформу

Она объединит образовательные программы для сотрудников и предпринимателей

Объединенная компания Wildberries & Russ объявила о создании собственной образовательной платформы для сотрудников, партнеров, студентов и представителей коммерческих организаций. Основой проекта станут уже существующие программы компании по развитию предпринимателей и специалистов Wildberries & Russ. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.

Там добавили, что в числе задач инициативы — подготовка IT-кадров, обучение сотрудников и создание цифровых сервисов для онлайн-образования. Директор по развитию инноваций и экосистемы Wildberries & Russ Игорь Коваль подчеркнул, что компания запустила ряд проектов, направленных на поддержку и развитие профессиональных сообществ.

По словам эксперта, создание образовательной платформы — эволюционный шаг, который позволит объединить существующие программы, создать на их основе обучающие курсы и предоставить к ним доступ более широкой аудитории.

«Мы стремимся не только к консолидации образовательных инициатив, но и к активному внедрению новых технологий для повышения их эффективности. Поэтому мы совершенствуем нашу систему управления обучением (LMS), которая уже активно используется внутри компании», — сказал Игорь Коваль.

Он отметил, что в 2025 году LMS протестируют в Высшей школе логистики, а позже она станет доступна для сторонних пользователей.

Также Wildberries & Russ запустит программу «Мастер интеллектуального предпринимательства» — аналог MBA для бизнесменов. Первые модули начнут тестировать в марте, а старт Школы интеллектуального предпринимательства намечен на сентябрь 2025 года.

В конце прошлого года Wildberries и Russ сообщили, что откроют Высшую логистическую школу. Она будет существовать на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Хабаровске и вести обучение по программам высшего и среднего профессионального образования, а также по программам переподготовки кадров.

Wildberries Russ Wildberries & Russ
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