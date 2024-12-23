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23.12.2024 в 07:20

Wildberries и Russ откроют Высшую логистическую школу

Она запустится в Хабаровске

Объединенная компания Wildberries и Russ откроют Высшую логистическую школу. Она будет существовать на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) в Хабаровске и вести обучение по программам высшего и среднего профессионального образования, а также по программам переподготовки кадров, сообщает ТАСС.

Соответствующие соглашение уже подписали ректор ДВГУПС Владимир Буровцев и главный исполнительный директор объединенной компании Wildberries и Russ — ООО «РВБ» — Роберт Мирзоян. Документ предусматривает создание и реализацию совместных образовательных программ, проведение производственной и учебной практики, а также стажировку студентов, их дальнейшее трудоустройство. В рамках партнерства будут проводиться научные семинары и конференции.

Обучение в школе будет проводиться по специальностям, которые востребованы в логистике на сегодняшний день. К образовательному процессу планируется привлекать представителей разных логистических компаний, представленных в регионе.

В ДВГУПС рассчитывают, что сотрудничество с ООО «РВБ» позволит развивать материально-техническую базу и информационное сопровождение.

Ранее стало известно, что группа «Тинькофф» договорилась об аренде 15 тыс. м2 в бизнес-центре Ducat Place II на ул. Гашека в центре Москвы. Там группа планирует разместить собственный университет.

Wildberries Russ
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