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03.11.2026 в 18:10

Хостинг-провайдер Beget потерял данные облачной инфраструктуры из-за кибератаки

Сроки восстановления всех сервисов уточняются

Хостинг-провайдер Beget сообщил об утере данных облачной инфраструктуры в результате кибератаки, произошедшей в ночь с 1 на 2 ноября. Компания ищет способы восстановить эти данные.

Кибератака была совершена на инфраструктуру Beget с получением доступа к управляющему контуру всей архитектуры и последующим запуском обнуляющих скриптов. Восстановление инфраструктуры продолжается.

«В облачной инфраструктуре (VPS, S3 и Kubernetes) все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены. Мы не сдаемся и продолжаем поиск способов восстановить эти данные», — рассказали в компании.

Все серверы без администрирования Beget введены в работу. На серверах под администрированием компании большая часть данных сохранилась, продолжается проверка и ввод серверов в работу.

Почти 100% сайтов, размещавшихся на виртуальном хостинге, подлежат восстановлению. «Мы приступили к восстановлению работы хостинговых серверов. Запуск виртуального хостинга также требует скрупузной проверки серверов, и на это также требуется значительное время», — отметили в Beget.

Конкретные сроки восстановления всех сервисов уточняются. Это займет существенное время, т. к. нужна ручная проверка больше 1 тыс. серверов.

Кибератака Beget
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