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03.11.2026 в 12:15

Google начал показывать ИИ-описания брендов вместо привычных информационных блоков

Поисковик все чаще самостоятельно формирует данные о компаниях на основе доступных источников

Google изменил оформление поисковой выдачи по запросам крупных брендов. Теперь вместо привычных информационных карточек справа на странице могут появляться AI Overviews — краткие описания компаний, созданные искусственным интеллектом. Об этом сообщил Search Engine Roundtable.

Новый формат заметили при поиске Apple, Zillow, Coca-Cola и самой Google. В боковом блоке ИИ рассказывает о компании, ее продуктах и руководителях, а также показывает изображения и другую справочную информацию. Например, по запросу Apple ссылка на сайт компании находится слева, а справа Google показывает описание бренда, сведения о товарах, доставке и возврате.

Ранее Google использовал для таких запросов специальные информационные блоки — панели знаний. Они содержали справочные сведения о компании, например дату основания, имена руководителей и адрес штаб-квартиры. Теперь часть этой информации объединяется с текстом, который генерирует ИИ.

Ранее сообщалось, что рекламные объявления появляются почти в 30% подходящих запросов в Google AI Mode.

Юлия Топольская
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