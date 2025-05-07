Wildberries & Russ получила образовательную лицензию

Объединенная компания Wildberries и Russ получила образовательную лицензию, которая распространяется на несколько видов деятельности, включая дополнительное образование взрослых и детей. Об этом собщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Лицензия распространяется на повышение квалификации, профессиональную переподготовку, обучение по профессиям рабочих и служащих, дополнительное образование взрослых и детей. В конце курса компания будет выдавать соответствующие документы о его окончании.

Образовательная лицензия позволит объединенной компании запускать еще более масштабные проекты на разные аудитории, рассказали в компании. Например, в планах — уже осенью открыть для всех желающих предпринимателей Университет RWB.

Напомним, в конце прошлого года Wildberries & Russ объявила о запуске образовательного направления и развитии собственной образовательной платформы. В настоящее время компания взаимодействует с российскими вузами и колледжами.