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06.11.2026 в 19:05

Beget заявил об уничтожении своей облачной инфраструктуры

Кибератака на провайдера была совершена в начале ноября

Хостинг-провайдер Beget сообщил, что его облачная инфраструктура была уничтожена в результате кибератаки, произошедшей в ночь с 1 на 2 ноября.

Beget строит облачную инфраструктуру заново. Компания восстановила архитектуру и управляющие сервисы, намерена подключить первые серверы в течение одного-двух дней и затем начать этап интеграции и тестирования. Доступ к сохранившимся копиям Beget предоставит в панели управления.

«Все, что можно было восстановить быстрее всего, мы уже восстановили. Обычной очисткой, проверкой и перезапуском серверов дальше не обойтись. Следующий этап — восстановление данных из резервных копий», — говорится в сообщении Beget.

В частности, компания подняла и проверила все уцелевшие серверы с резервными копиями и обновила базу бэкапов, запустила более 60% хостинга. Beget также настраивает интеграцию между хостинговыми и бэкапными серверами, чтобы запустить массовое восстановление, и работает над запуском инфраструктуры.

Кибератака Beget
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