Yandex Uzbekistan закроет маркетплейс Market

Yandex Uzbekistan прекратит работу маркетплейса Market, интегрированного в приложение Yandex Go. Витрина, через которую пользователи могли заказывать товары с длительными сроками доставки, будет доступна до 10 ноября. Об этом сообщает Spot со ссылкой на пресс-службу компании.

После закрытия Market в Узбекистане компания сосредоточится на развитии сервисов экспресс-доставки Lavka и «Магазины». Через них пользователи смогут заказывать продукты, электронику, косметику и товары для дома с доставкой от 15 минут.

Партнерам маркетплейса, заинтересованным в переходе на формат экспресс-доставки, Yandex Uzbekistan предложила рассмотреть возможность сотрудничества с Lavka и «Магазинами». Последний сервис объединяет около 500 локальных торговых сетей и розничных точек.

Маркетплейс Yandex Market запустился в Узбекистане в апреле 2025 года. Сначала он работал в Ташкенте и части Ташкентской области, затем охватил еще девять регионов страны. Сервис Lavka вышел на рынок страны в ноябре 2024 года.