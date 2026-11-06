Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
DDB Navigator inside
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.11.2026 в 15:03

Yandex Uzbekistan закроет маркетплейс Market

Компания сосредоточится на развитии сервисов экспресс-доставки Lavka и «Магазины»

Yandex Uzbekistan прекратит работу маркетплейса Market, интегрированного в приложение Yandex Go. Витрина, через которую пользователи могли заказывать товары с длительными сроками доставки, будет доступна до 10 ноября. Об этом сообщает Spot со ссылкой на пресс-службу компании.

После закрытия Market в Узбекистане компания сосредоточится на развитии сервисов экспресс-доставки Lavka и «Магазины». Через них пользователи смогут заказывать продукты, электронику, косметику и товары для дома с доставкой от 15 минут.

Партнерам маркетплейса, заинтересованным в переходе на формат экспресс-доставки, Yandex Uzbekistan предложила рассмотреть возможность сотрудничества с Lavka и «Магазинами». Последний сервис объединяет около 500 локальных торговых сетей и розничных точек.

Маркетплейс Yandex Market запустился в Узбекистане в апреле 2025 года. Сначала он работал в Ташкенте и части Ташкентской области, затем охватил еще девять регионов страны. Сервис Lavka вышел на рынок страны в ноябре 2024 года.

Узбекистан Yandex Uzbekistan Yandex Market
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.