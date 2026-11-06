TikTok запустил отдельное приложение для покупок

TikTok выпустил самостоятельное приложение TikTok Shop для iOS и Android. Оно доступно в Сингапуре, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. По данным малайзийского App Store, первая версия приложения появилась 27 октября 2026 года. Широкое внимание к запуску привлек консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, обнаруживший новый сервис, сообщает Engadget.

Приложение представляет собой отдельную версию торговой платформы TikTok. Пользователи могут получать персональные рекомендации товаров, смотреть прямые трансляции и короткие видео с демонстрацией продукции, оформлять заказы и оплачивать их непосредственно внутри сервиса.

Также предусмотрены отслеживание доставки и круглосуточная поддержка покупателей. Среди дополнительных преимуществ — эксклюзивные предложения, бесплатная доставка и бонусы для новых пользователей. Часть акций доступна только в отдельном приложении.

Запуск может помочь TikTok привлечь аудиторию, которая использует платформу не только для просмотра видео, но и для целенаправленного поиска товаров. Отделение магазина от основной социальной сети также позволит компании развивать самостоятельный канал электронной коммерции и стимулировать повторные покупки.

По данным TechCrunch, таким образом TikTok намерен конкурировать с Amazon и Temu. При этом компания фактически меняет привычную модель взаимодействия с покупателями: если раньше коммерческие предложения были встроены в развлекательную ленту, теперь у них появляется отдельная площадка.

TikTok последовательно развивает инструменты электронной коммерции на платформе. Ранее компания расширила возможности TikTok Shop, интегрировав покупки в короткие видео и прямые трансляции. Кроме того, платформа добавила новые инструменты для рекламодателей.