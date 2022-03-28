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28.03.2022 в 10:50

Wildberries инвестировал 13 млрд рублей в программу лояльности

В марте компания увеличила скидку постоянного покупателя до 22%

Онлайн-ритейлер Wildberries расширил программу лояльности, увеличив скидку покупателя до 22% и добавив дополнительную 1%-скидку для пользователей, которые оплачивают покупки картами «Мир». В марте объём инвестиций компании в скидку постоянного покупателя составил 13 млрд руб. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Wildberries.

Кроме того, для россиян сохраняется бесплатная доставка и увеличенный срок возврата товаров надлежащего качества, отметили в компании.

По данным онлайн-ритейлера на март 2022 года, свои товары через Wildberries продают свыше 611 тыс. российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 300 тыс. российских и зарубежных брендов. Около 50% товаров произведены в России.

В Data Insight подсчитали, что в 2021 году объём рынка крупных универсальных маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет» и продажи российских продавцов на «AliExpress Россия») вырос на 111% и достиг 1,5 трлн руб., количество заказов увеличилось на 156% — до 1,06 млрд. Средний чек составил 1,4 тыс. руб. — это на 18% меньше, чем годом ранее.

Wildberries онлайн-ритейлер
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