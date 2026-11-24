Оптовая компания «Неотерика рус» планирует запустить собственное производство кормов для домашних животных под принадлежащим ей брендом Mr. Buffаlo, а также вывести на рынок новый бренд премиальных кормов. Об этом пишет Shopper's.

«Неотерика рус» сейчас выпускает сухие корма Mr. Buffalo для собак и кошек на контрактной площадке — заводе «Провими», который является дочерним предприятием концерна Cargill и расположен в Клину.

Совладельцем «Неотерики рус» является Александр Хахалин. Он также выступает соучредителем производителя ветпрепаратов и добавок для домашних животных «Экопром» (бренды Inspector, RolfClub 3D).

В первом полугодии 2026 года продажи кормов для домашних животных в российских торговых сетях выросли в денежном выражении на 12% год к году, в натуральном выражении не изменились. Средневзвешенная цена корма увеличилась на 11%, до 333,5 руб./кг.