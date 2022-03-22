В 2021 году рынок розничной интернет-торговли в России составил 4,1 трлн рублей

Аналитическая компания Data Insight, специализирующаяся на онлайн-ритейле, опубликовала ежегодный отчёт «Интернет-торговля в России 2021». По данным компании, в 2021 году объём рынка розничной интернет-торговли в России увеличился на 52% год к году и достиг 4,1 трлн руб. Количество онлайн-заказов составило 1,7 трлн — показатель вырос на рекордные 104%. Средний чек составил 2,4 тыс. руб., что на 26% меньше, чем в 2020 году.

К основным факторам снижения стоимости среднего чека аналитики отнесли превращение онлайн-заказов в повседневную практику, опережающий рост универсальных маркетплейсов с низким средним чеком, а также взрывной рост сегмента продуктов питания и его смещение в сторону небольших импульсных покупок с супербыстрой доставкой.

В 2021 году доля онлайн-продаж заметно увеличилась: на них пришлось 12% от всего рынка ритейла и 26% от рынка непродовольственного ритейла — подъём на 3 п.п. и 5 п.п. год к году соответственно. Основной рост обеспечили крупные универсальные маркетплейсы: в 2021 году их доля выросла с 49% до 62% от всех онлайн-заказов, отмечают в Data Insight.

Объём рынка крупных универсальных маркетплейсов (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет» и продажи российских продавцов на «AliExpress Россия») вырос на 111% и достиг 1,5 трлн руб., количество заказов увеличилось на 156% — до 1,06 млрд. Средний чек составил 1,4 тыс. руб. — это на 18% меньше, чем годом ранее.

Аналитики Data Insight отмечают, что eGrocery является самым быстрорастущим сегментом внутрироссийского рынка розничной интернет-торговли. В 2021 году объём рынка eGrocery в рублях вырос на 159% и составил 329 млрд руб., а количество заказов выросло на 244% — с 69 млн в 2020 году до 237 млн в 2021.

eGrocery включает продажи продуктов в интернет-магазинах и сервисах, в том числе через сервисы доставки еды, но без учёта несрочной доставки продуктов на маркетплейсах

В компании прогнозируют, что в 2022 году темпы роста eGrocery несколько снизятся, но данный сегмент всё равно вырастет более, чем в два раза, и останется самым быстрорастущим на рынке электронной торговли.

По итогам 2022 года рынок eGrocery достигнет 558 млн заказов, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 году, и 703 млрд руб. — в 2,1 раза больше, чем в прошлом году.

В 2021 году основным каналом доставки для покупателей продолжают оставаться пункты выдачи заказов и постаматы. Через них было получено 82% от всех отправлений — увеличение на 16 п.п. по сравнению с 2020 годом.

С октября 2020 года по октябрь 2021 года россияне сделали 1 млрд заказов услуг с использованием интернета на общую сумму 2,5 трлн руб. В среднем затраты на одного заказчика составляют 36 тысяч руб. суммарно на все виды услуг.

Под термином «заказ через интернет» понимается заказ или запись на сайте или в приложении, а также случаи, когда заказчик нашёл исполнителя через интернет и позвонил по указанному на сайте или в приложении номеру.

Объём рынка розничного онлайн-экспорта вырос на 31% и составил $1,5 млрд. За границу российские интернет-магазины отправили 51 млн заказов — по сравнению с прошлым годом количество отправлений выросло на 86%.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила свои данные относительно объёма интернет-торговли в России в 2021 году. Там подсчитали, что этот показатель вырос на 13% и составил 3,6 трлн руб. Аудитория интернет-торговли составила 70 млн человек.