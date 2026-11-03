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03.11.2026 в 08:30

«Лента» намерена отказаться от кормов Royal Canin

Ретейлер ищет нового поставщика из-за разногласий с нынешним дистрибьютором по закупочным ценам и ассортименту

«Лента» намерена снизить зависимость сети зоомагазинов от американского производителя кормов для домашних животных Mars. Ретейлер начал поиск нового партнера на фоне разногласий по закупочным ценам и стабильности ассортимента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Представитель Royal Canin сообщил изданию, что компания ведет переговоры с «Лента Зоомаркет» об условиях сотрудничества и не отказывала сети в заключении договора. При этом ему неизвестно о планах ретейлера сменить партнера.

По словам представителя Royal Canin, их продукция по-прежнему доступна в розничных и интернет-магазинах.

«Лента» приступила к поиску альтернативного поставщика, не дожидаясь решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по спору с дистрибьютором кормов Royal Canin — «Рускан Дистрибьюшн».

В августе «Лента» обратилась в ФАС с просьбой проверить «Рускан Дистрибьюшн» на признаки злоупотребления доминирующим положением. Поводом стал отказ компании заключить прямой договор с сетью «Лента Зоомаркет», которая насчитывает более 130 магазинов.

Как выяснили «Известия», решение по этому делу служба собиралась вынести 16 октября. Но затем его передали на рассмотрение в центральный аппарат ФАС. Сроки рассмотрения были продлены до 30 декабря, рассказал изданию представитель службы.

Лента Royal Canin
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