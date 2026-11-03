«Лента» намерена отказаться от кормов Royal Canin

«Лента» намерена снизить зависимость сети зоомагазинов от американского производителя кормов для домашних животных Mars. Ретейлер начал поиск нового партнера на фоне разногласий по закупочным ценам и стабильности ассортимента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Представитель Royal Canin сообщил изданию, что компания ведет переговоры с «Лента Зоомаркет» об условиях сотрудничества и не отказывала сети в заключении договора. При этом ему неизвестно о планах ретейлера сменить партнера.

По словам представителя Royal Canin, их продукция по-прежнему доступна в розничных и интернет-магазинах.

«Лента» приступила к поиску альтернативного поставщика, не дожидаясь решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по спору с дистрибьютором кормов Royal Canin — «Рускан Дистрибьюшн».

В августе «Лента» обратилась в ФАС с просьбой проверить «Рускан Дистрибьюшн» на признаки злоупотребления доминирующим положением. Поводом стал отказ компании заключить прямой договор с сетью «Лента Зоомаркет», которая насчитывает более 130 магазинов.

Как выяснили «Известия», решение по этому делу служба собиралась вынести 16 октября. Но затем его передали на рассмотрение в центральный аппарат ФАС. Сроки рассмотрения были продлены до 30 декабря, рассказал изданию представитель службы.