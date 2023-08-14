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14.08.2023 в 07:20

«Тинькофф» откроет университет в центре Москвы

Группа арендовала площади в Ducat Place II

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Группа «Тинькофф» договорилась об аренде 15 тыс. м2 в бизнес-центре Ducat Place II на ул. Гашека в центре Москвы. Там группа планирует разместить собственный университет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам экспертов по недвижимости, ежегодно площади в Ducat Place II будут обходиться «Тинькофф» в 420−540 млн руб. Кроме того, могут потребоваться дополнительные инвестиции в создание аудиторий, лабораторий или библиотек. Неподалеку будет находиться штаб-квартира самой «Тинькофф».

До этого площади в Ducat Place II арендовали международные компании, которые либо покинули российский рынок, либо значительно сократили свое присутствие здесь. На текущий момент эта сделка — крупнейшая транзакция на рынке офисной недвижимости в этом году, указывают эксперты.

Ранее стало известно, что «Тинькофф» зарегистрировала АНО «Центральный университет» и объявила о запуске первого в России частного университета. На первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Первых студентов университет должен принять в сентябре этого года.

Тинькофф Ducat Place II
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