«Тинькофф» откроет университет в центре Москвы

Группа «Тинькофф» договорилась об аренде 15 тыс. м2 в бизнес-центре Ducat Place II на ул. Гашека в центре Москвы. Там группа планирует разместить собственный университет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам экспертов по недвижимости, ежегодно площади в Ducat Place II будут обходиться «Тинькофф» в 420−540 млн руб. Кроме того, могут потребоваться дополнительные инвестиции в создание аудиторий, лабораторий или библиотек. Неподалеку будет находиться штаб-квартира самой «Тинькофф».

До этого площади в Ducat Place II арендовали международные компании, которые либо покинули российский рынок, либо значительно сократили свое присутствие здесь. На текущий момент эта сделка — крупнейшая транзакция на рынке офисной недвижимости в этом году, указывают эксперты.

Ранее стало известно, что «Тинькофф» зарегистрировала АНО «Центральный университет» и объявила о запуске первого в России частного университета. На первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Первых студентов университет должен принять в сентябре этого года.