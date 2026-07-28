Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС

Маркетплейсы Wildberries и Ozon представили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) отчеты об исполнении ранее выданных предупреждений, касавшихся условий работы с продавцами и информирования покупателей. В ведомстве сообщили, что принятые компаниями меры соответствуют требованиям антимонопольного законодательства.

В частности, обе площадки синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Теперь предельный срок перечисления средств на счет продавца не должен превышать 30 календарных дней с момента продажи товара.

Кроме того, маркетплейсы отказались от привязки тарифов на логистику к стоимости товара. По оценке ФАС, это сделает расходы продавцов на доставку более прозрачными и предсказуемыми, а также исключит дополнительное влияние логистики на конечную цену продукции для покупателей.

Ozon также изменит обозначение в карточках товаров. С 31 июля вместо маркировки «Оригинал» будет использоваться отметка «Бренд проверен». Ранее ФАС сочла прежнюю формулировку потенциально вводящей покупателей в заблуждение, поскольку она могла создавать впечатление, что другие товары не являются оригинальными.

В антимонопольной службе отметили, что действия обеих компаний признаны соответствующими законодательству. При этом в ведомстве напомнили, что вопрос возможного ограничения комиссий маркетплейсов продолжает обсуждаться в рамках подготовки изменений в закон о платформенной экономике.

В апреле ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей.