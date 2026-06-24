Wildberries близок к закрытию сделки по покупке «Еаптеки»

Wildberries близок к завершению сделки по приобретению сервиса онлайн-заказа и доставки лекарств «Еаптека». Переговоры между сторонами продолжались более года. При этом компании уже сотрудничают, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Так, летом 2025 года «Еаптека» появилась на витрине маркетплейса. Тогда же появились слухи о покупке сети маркетплейсом, однако информацию опровергали.

Источники издания в инвестиционных кругах заявили, что ООО РВБ, основное юрлицо объединенной компании Wildberries & Russ, все же договорилось о покупке сервиса. Об этом также сообщил Telegram-канал «Свободная касса».

По итогам 2024 года выручка «Еаптеки» выросла на 12% и достигла 32,9 млрд руб. Компания входит в число крупнейших игроков рынка онлайн-продажи лекарств, занимая четвертое место с долей около 1,4%. По оценкам участников рынка, стоимость сервиса сегодня составляет не менее 8 млрд руб.

Эксперты отмечают, что аптечные товары относятся к категории стабильного и регулярного спроса. Лекарства, БАДы и товары для здоровья покупают круглый год, что делает этот сегмент привлекательным для крупных маркетплейсов. Интерес к фармрынку проявляют и другие игроки, включая Ozon, который рассматривает запуск доставки безрецептурных препаратов.