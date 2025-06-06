UPD: Wildberries ведет переговоры о покупке «Еаптеки»

Wildberries может купить аптечную сеть «Еаптека». Компания ведет переговоры с двумя собственниками аптечной сети — «Сбером» и ГК «Р-Фарм». Об этом сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на источники.

Детали сделки обсуждаются с начала 2025 года. Уже создана рабочая группа, которая разрабатывает архитектуру новой структуры. Оба собственника, по словам собеседников, заинтересованы в продаже этого аптечного актива.

Что войдет в периметр сделки, пока неизвестно. Но, по мнению источников, речь может идти об аптечных точках и сайте, обсуждаются разные варианты интеграции.

В случае их успешного завершения переговоров Wildberries, по мнению экспертов, станет крупнейшим игроком среди маркетплейсов на фармрынке — купив такого игрока, они получают готовую широкую сеть ПВЗ имеющих право работать с лекарственными средствами.

UPD: В Wildberries сообщили РБК, что не ведут переговоры о покупке сети «Еаптека».

Ранее стало известно, что ведущая передачи «Едим дома» Юлия Высоцкая получила по 25% в 23 компаниях, продающих лекарства в аптеках под брендом «Планета здоровья».