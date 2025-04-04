Wildberries запустил платежный сервис для сторонних сайтов и приложений

Объединенная компания Wildberries и Russ объявила о запуске собственного платежного сервиса WB Pay, предназначенного для оплаты покупок на сторонних сайтах и в мобильных приложениях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как пишет ТАСС, сейчас WB Pay проходит тестирование на нескольких сайтах и в приложениях партнеров, а в будущем станет доступен для большего количества онлайн-площадок. Также компания планирует расширить возможности сервиса — в частности, добавить поддержку оплаты в офлайн-магазинах.

Техническую и платежную инфраструктуру обеспечивает «Вайлдберриз банк». Подтверждение операций и привязка счета происходят в мобильном приложении Wildberries. В компании подчеркивают, что безопасность пользователей — в приоритете, поэтому платежные и другие данные не передаются интернет-магазинам. Интеграция нового сервиса проводится только с «надежными сайтами и приложениями», добавили в WB.

Руководитель команды сервисов и программ лояльности в финтех-направлении Wildberries & Russ Артем Феоктистов отметил, что WB Pay смогут воспользоваться все покупатели, у которых установлено приложение маркетплейса.

«Таким образом, бизнес получает доступ к многомиллионной аудитории Wildberries и может значительно упростить процесс оплаты для своих клиентов. Мы уже видим спрос на это решение», — резюмировал Феоктистов.

Ранее Wildberries и «билайн» расширили сотрудничество. Теперь заказы с маркетплейса можно забирать в офисах оператора.