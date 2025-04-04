Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Елена Корниенко (Elena Korn)
Подкаст «Маркетинг и реальность»
Centra.ai

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.04.2025 в 09:03

Wildberries запустил платежный сервис для сторонних сайтов и приложений

Сейчас решение тестируется на сайтах и в приложениях партнеров маркетплейса

Объединенная компания Wildberries и Russ объявила о запуске собственного платежного сервиса WB Pay, предназначенного для оплаты покупок на сторонних сайтах и в мобильных приложениях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как пишет ТАСС, сейчас WB Pay проходит тестирование на нескольких сайтах и в приложениях партнеров, а в будущем станет доступен для большего количества онлайн-площадок. Также компания планирует расширить возможности сервиса — в частности, добавить поддержку оплаты в офлайн-магазинах.

Техническую и платежную инфраструктуру обеспечивает «Вайлдберриз банк». Подтверждение операций и привязка счета происходят в мобильном приложении Wildberries. В компании подчеркивают, что безопасность пользователей — в приоритете, поэтому платежные и другие данные не передаются интернет-магазинам. Интеграция нового сервиса проводится только с «надежными сайтами и приложениями», добавили в WB.

Руководитель команды сервисов и программ лояльности в финтех-направлении Wildberries & Russ Артем Феоктистов отметил, что WB Pay смогут воспользоваться все покупатели, у которых установлено приложение маркетплейса.

«Таким образом, бизнес получает доступ к многомиллионной аудитории Wildberries и может значительно упростить процесс оплаты для своих клиентов. Мы уже видим спрос на это решение», — резюмировал Феоктистов.

Ранее Wildberries и «билайн» расширили сотрудничество. Теперь заказы с маркетплейса можно забирать в офисах оператора.

Wildberries Платежи платежный сервис WB Pay
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
e-commerce
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.