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18+
01.04.2025 в 13:10

Заказы Wildberries можно будет забирать в салонах «билайна»

Оператор присоединился к сервису самовывоза от маркетплейса

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Оператор связи «билайн» объявил о новом этапе сотрудничества с маркетплейсом Wildberries, запустив сервис самовывоза Click&Collect. Теперь покупатели смогут забирать заказы прямо в офисах продаж и обслуживания оператора. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «билайна».

Для РВБ это новая схема работы. Среди операторов «большой четверки» «билайн» стал первым участником проекта. Услуга в скором времени будет доступна в 15 российских городах, где запущен Click&Collect. Сервис планируется расширять «по мере масштабирования проекта со стороны маркетплейса».

Благодаря Click&Collect клиенты Wildberries смогут оформлять заказы с учетом актуального ассортимента конкретного салона «билайн» и получать их в день покупки. Также на маркетплейсе теперь можно приобрести SIM-карты и забрать их вместе с заказом в ближайшем офисе продаж.

В конце 2024 года РВБ начала тестировать продажу алкоголя по модели Click&Collect. Пользователи могут забронировать товары на маркетплейсе и забрать их в магазине партнера.

Билайн Wildberries
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