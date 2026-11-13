Доля отечественного e-commerce достигла 96,6% оборота интернет-торговли в России

На российские интернет-магазины и отечественные цифровые платформы пришлось 96,6% оборота интернет-торговли в январе — сентябре 2026 года. В денежном выражении это 10,48 трлн рублей. Доля трансграничных покупок составила 3,4%, или 374,3 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Общий оборот онлайн-торговли за девять месяцев увеличился на 16,6% год к году, до 10,85 трлн рублей. В абсолютном выражении рынок прибавил 1,54 трлн рублей. На интернет-продажи пришлось 21,6% общего объема розничной торговли в стране.

В региональной структуре онлайн-продаж лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. На столицу пришлось 15,1% оборота интернет-торговли (1,6 трлн рублей), на Санкт-Петербург — 5,7% (623 млрд рублей). Таким образом, почти 80% онлайн-продаж обеспечили регионы за пределами двух столиц.

За год оборот интернет-торговли в Москве вырос на 12,7%, в Московской области — на 12,9%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%. При этом наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Туве и Еврейской автономной области — более 30%. В Забайкальском крае, Амурской и Хабаровской областях, Ненецком автономном округе и Якутии показатель превысил 28%, в Чечне, Калининградской области и Бурятии — 27%. Еще в 18 регионах динамика оказалась выше 20%.

Что покупали россияне

Крупнейшей категорией онлайн-продаж стали мебель и товары для дома: на них пришлось 15,7% оборота, или 1,71 трлн рублей. На втором месте — продукты питания с долей 14,7% (1,599 трлн рублей), на третьем — одежда и обувь с аналогичной долей (1,596 трлн рублей). Далее следуют цифровая и бытовая техника (13,3%, или 1,45 трлн рублей) и товары для красоты и здоровья (6,5%, или 706 млрд рублей). На четыре крупнейшие категории пришлось 58,5% всех онлайн-продаж.

Самую высокую динамику за девять месяцев показали цифровые товары — рост составил 38,6% год к году. Оборот аптек увеличился на 33%, зоомагазинов — на 26,8%, товаров для творчества — на 23,9%. Примерно на 18% выросли продажи электроники и бытовой техники, книг, товаров для красоты и здоровья, мебели и товаров для дома.

Президент АКИТ Артем Соколов связал расширение географии интернет-торговли с развитием торговой и логистической инфраструктуры. По итогам 2025 года количество пунктов приема и выдачи заказов, включая отделения «Почты России», достигло 310 тыс., а число дарксторов превысило 3,5 тыс. Кроме того, около 211 тыс. традиционных торговых точек подключились к онлайн-продажам.

По словам Соколова, развитие инфраструктуры повышает доступность широкого ассортимента товаров для жителей малых городов и удаленных населенных пунктов.

На этой неделе первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников заявил, что количество пунктов выдачи заказов в России достигло 274 тыс.