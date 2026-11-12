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12.11.2026 в 09:30

Кабмин уточнил порядок поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на объекты WB и Ozon

При оценке потерь селлеров, работающих на обеих площадках, учтут совокупный ущерб от атак

Правительство уточнило условия поддержки предпринимателей и организаций, пострадавших в результате атак на объекты групп компаний «РВБ» (Wildberries, WB) и «Интернет Решения» (Ozon). Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Теперь меры поддержки будут распространяться не только на пострадавших от атак беспилотников, но и от ударов реактивных систем залпового огня (РСЗО) и любых видов ракет.

Для компаний и предпринимателей, работающих одновременно на обеих площадках, при определении размера ущерба будут учитывать потери от атак на объекты обоих маркетплейсов.

Право на поддержку сохраняется за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, если ущерб превышает 5% годового дохода. Для бизнеса, зарегистрированного с 1 декабря 2025 года, сравнивать размер ущерба с выручкой не потребуется.

Кроме того, платформы должны будут передавать в ФНС и территориальные органы страховщика списки пострадавших компаний и предпринимателей не позднее 5-го числа каждого месяца. Ранее сроком было установлено 10-е число.

В конце августа кабмин утвердил меры поддержки селлеров, пострадавших от атак на склады Wildberries. В числе мер значились отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов.

Ozon WB
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