Оборот трансграничной онлайн-торговли вырос на 72% за девять месяцев

В январе-сентябре 2026 года россияне потратили на покупки товаров из-за рубежа 550 млрд руб. Это на 72% больше год к году, следует из данных Infoline, которые приводит «Коммерсантъ». По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок вырос на 58%, до 374,3 млрд руб.

Рост спроса подтверждают данные CDEK.Shopping: число заказов зарубежных товаров увеличилось на 61% год к году. В частности, покупки одежды, обуви и аксессуаров выросли на 53%, премиальных брендов — на 62%. При этом в Ozon оценивают долю трансграничных продаж в 3−4% российского рынка интернет-торговли.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают динамику с более низкими ценами, широким ассортиментом и сокращением сроков доставки. Зарубежные площадки также предлагают товары, которых недостаточно на российском рынке. Дополнительным фактором могло стать ожидание введения нового налога: предприниматели стремятся пополнить запасы до конца года.

С 1 января 2027 года на зарубежные онлайн-покупки планируется ввести НДС по ставке 22%. Налоговыми агентами выступят российские интернет-площадки. По оценке Артура Гафарова, директора Института развития предпринимательства и экономики, нововведение может привести к росту цен на импортные товары на 15−20%.

В Data Insight прогнозируют, что в 2027 году объем трансграничной торговли достигнет 980 млрд руб., увеличившись на 51% год к году. Это на 26 п. п. меньше ожидаемых темпов роста по итогам 2026 года. Эксперты предупреждают, что повышение цен может привести к сокращению спроса и его частичному перетоку в серый сегмент.