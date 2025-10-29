Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Markswebb
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.10.2025 в 15:30

WARC выявила зависимость эффективности рекламных кампаний от креативности

Работы, отмеченные наградами, приносят больше пользы компаниям

2

Каждая пятая (21%) рекламная кампания, получившая какую-либо награду за креативность, получает признание и за эффективность. При этом показатели эффективности всегда растут соразмерно креативности. Такой вывод сделала компания WARC, проанализировавшая более 5,6 тыс. имеющих награды рекламных кампаний за период с 2016 по 2025 год.

Аналитики выяснили, что одновременное получение наград за креативность и эффективность становится все более сложным. Это связано с ростом количества рекламы, ориентированной на результат, ограничениями измерений и необходимостью дополнительных усилий для документирования результатов.

В отчете отмечается изменение медиа-ландшафта: телевидение, которое ранее доминировало, сегодня присутствует лишь в 26% высокорейтинговых кампаний, против 43% в 2018 году. Лидерство распределено между различными каналами, что отражает диверсификацию в медиапланировании.

Что касается креативных подходов, инициативы часто сочетают в себе информационные (35%) и эмоциональные (33%) стратегии, подтверждая важность баланса между рациональным посылом и развитием бренда. 57% кампаний способствовали укреплению финансового положения бренда, а 61% оказали прямое влияние на продажи.

Ранее WARC выяснила, что, по мнению 80% маркетологов по всему миру, стратегия сейчас находится на перепутье и часто воспринимается как расходный материал. Тем не менее, в условиях нестабильности и неопределенности потребность клиентов в четком стратегическом руководстве остается высокой.

Юлия Топольская
Warc
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.