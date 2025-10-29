WARC выявила зависимость эффективности рекламных кампаний от креативности

Каждая пятая (21%) рекламная кампания, получившая какую-либо награду за креативность, получает признание и за эффективность. При этом показатели эффективности всегда растут соразмерно креативности. Такой вывод сделала компания WARC, проанализировавшая более 5,6 тыс. имеющих награды рекламных кампаний за период с 2016 по 2025 год.

Аналитики выяснили, что одновременное получение наград за креативность и эффективность становится все более сложным. Это связано с ростом количества рекламы, ориентированной на результат, ограничениями измерений и необходимостью дополнительных усилий для документирования результатов.

В отчете отмечается изменение медиа-ландшафта: телевидение, которое ранее доминировало, сегодня присутствует лишь в 26% высокорейтинговых кампаний, против 43% в 2018 году. Лидерство распределено между различными каналами, что отражает диверсификацию в медиапланировании.

Что касается креативных подходов, инициативы часто сочетают в себе информационные (35%) и эмоциональные (33%) стратегии, подтверждая важность баланса между рациональным посылом и развитием бренда. 57% кампаний способствовали укреплению финансового положения бренда, а 61% оказали прямое влияние на продажи.

Ранее WARC выяснила, что, по мнению 80% маркетологов по всему миру, стратегия сейчас находится на перепутье и часто воспринимается как расходный материал. Тем не менее, в условиях нестабильности и неопределенности потребность клиентов в четком стратегическом руководстве остается высокой.