WARC: расходы на ретейл-медиа достигнут $223 млрд к 2027 году

Мировые расходы на ретейл-медиа в 2026 году превысят $200 млрд, а к 2027 году могут достичь $223,4 млрд. При этом темпы роста рынка постепенно снижаются, что заставляет ретейлеров искать новые способы увеличения рекламных доходов без ухудшения покупательского опыта. Об этом пишет Bizcommunity со ссылкой на исследование Warc.

Одной из главных проблем становится рекламная перегрузка. По данным исследования, Amazon, Walmart, The Home Depot и Macy's в среднем размещают более 20 рекламных объявлений на странице. По мере замедления рынка у ретейлеров может появиться стимул увеличивать количество рекламных размещений, однако это способно сделать интерфейсы менее удобными для покупателей.

Еще одна проблема — эффективность таких форматов для построения бренда. Ретейл-медиа хорошо работает с уже сформированным спросом и помогает доводить пользователя до покупки, но значительно слабее подходит для долгосрочного развития бренда. Поэтому рекламодателям приходится искать сочетание сегмента с другими каналами, включая CTV, социальные сети и работу с создателями контента.

Рынок остается крайне концентрированным. В США Amazon в 2025 году занимала около 78% расходов на ретейл-медиа, тогда как на Walmart приходилось 7,5%, а на остальных игроков вместе — 14,5%.

WARC отмечает, что дальнейший рост сегмента будет зависеть не только от объема размещаемой рекламы, но и от качества пользовательского опыта и креатива. Рекламодателям предстоит найти баланс между монетизацией аудитории и количеством рекламы, чтобы рост рекламных доходов не обернулся снижением эффективности самих кампаний.

Ранее WARC сообщила, что агентный ИИ сильнее всего изменит медиа, ретейл и финансы. К концу года году объем покупок с участием ИИ-агентов составит $944 млрд.