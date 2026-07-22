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22.07.2026 в 15:10

WARC: агентный ИИ сильнее всего изменит медиа, ретейл и финансы

К концу года году объем покупок с участием ИИ-агентов составит $944 млрд

Агентный искусственный интеллект к 2030 году может влиять на потребительские расходы в мире на $3,35 трлн — около 3,8% всех глобальных расходов домохозяйств. К такому выводу пришли аналитики WARC совместно с PHD в исследовании From Abundance to Agents.

По прогнозу, уже в 2026 году объем покупок с участием ИИ-агентов составит $944 млрд, а к 2030 году увеличится более чем втрое. Наибольшее распространение такие системы получат в сферах телекоммуникаций, финансовых услуг, путешествий, ретейла и медиа, где ИИ сможет искать, сравнивать товары и оформлять покупки от имени пользователя.

При этом авторы исследования считают, что в автомобильной отрасли, здравоохранении, фармацевтике и электронике внедрение будет идти медленнее из-за высокой стоимости покупок, требований к конфиденциальности и сложности принятия решений. Ограниченным влияние ИИ останется и в сегментах одежды, косметики и аксессуаров, где по-прежнему важны рекомендации людей.

В WARC отмечают, что компаниям уже сейчас стоит адаптировать информацию о товарах для ИИ-интерфейсов: использовать структурированные данные, понятные алгоритмам описания и единые бренд-сообщения.

Ранее сообщалось, что только 6% респондентов готовы использовать инструменты вроде ChatGPT или Gemini для поиска новых брендов и вещей.

Юлия Топольская
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