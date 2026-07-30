Выручка музыкальных стримингов в России выросла на 35% в 2025 году

Российский рынок музыкального стриминга по итогам 2025 года увеличился на 35,2% и достиг 53,97 млрд руб. Практически весь доход сервисам по-прежнему обеспечивают платные подписки, на которые приходится 99% общей выручки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные J’son & Partners Consulting.

Лидером российского рынка остается «Яндекс Музыка», увеличившая свою долю до 54,9%. Второе место занимает «VK Музыка» с долей 20%, а третью позицию сохраняет сервис «Звук», которому принадлежит 15,7% рынка. В совокупности эти три платформы контролируют более 90% сегмента музыкального стриминга.

Несмотря на значительный рост, темпы развития отрасли замедлились по сравнению с предыдущим годом, когда рынок прибавил 46%. Эксперты связывают рост с увеличением числа пользователей экосистемных подписок и повышением стоимости доступа к сервисам. Так, за год средняя цена подписки выросла примерно на 20%.

Впервые аналитики также оценили объем продаж музыки на физических носителях. В 2025 году этот рынок составил 12,9−13,7 млрд руб., что эквивалентно примерно четверти выручки стриминговых сервисов. Основная часть продаж пришлась на CD-диски (10,7−11,3 млрд руб.), тогда как виниловые пластинки заняли меньшую долю.

Аналитики отмечают, что рынок постепенно приближается к насыщению, поэтому приток новых пользователей снижается, а дальнейшее увеличение доходов происходит преимущественно за счет роста среднего чека.

Напомним, мировой музыкальный рынок в прошлом году достиг объема в $10,65 млрд. Прогнозируется, что он будет расти со среднегодовым темпом около 13,7% и к 2033 году достигнет $ 29,75 млрд к 2033 году.