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21.07.2026 в 08:30

Выдача новых кредитных карт снижается третий месяц подряд

В июне банки оформили 1,22 млн новых кредиток

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В июне российские банки выдали 1,22 млн новых кредитных карт, что на 4,2% меньше, чем в мае. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), снижение продолжается третий месяц подряд: в апреле выдачи сократились на 2,9% (до 1,33 млн), а в мае — на 3,7% (до 1,28 млн). Об этом сообщают «Ведомости».

Несмотря на месячное снижение, в годовом выражении рынок показал рост на 19,9%. В НБКИ объясняют такую динамику тем, что в первой половине 2025 года выдача кредиток существенно сократилась после ужесточения Банком России макропруденциальных ограничений и повышения ключевой ставки.

Средний лимит по новым кредитным картам в июне составил 110,3 тыс. рублей, увеличившись на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Объединенного кредитного бюро, за первое полугодие банки выдали 7,5 млн кредитных карт с совокупным лимитом 859,3 млрд рублей.

Наибольшее количество новых кредитных карт в июне оформили жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Свердловской области. Самое заметное месячное снижение выдач зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Нижегородской области, Алтайском крае и Татарстане, тогда как небольшой рост отмечен лишь в Омской области и Пермском крае.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки сохраняют осторожный подход к розничному кредитованию и предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков. Во втором квартале россияне оформили 3,83 млн кредитных карт — на 44,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, однако на 20,2% больше, чем годом ранее.

Банк России Кредитные карты НБКИ
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