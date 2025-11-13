Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.11.2025 в 08:00

Индекс клиентского сервиса «Авто.ру» стал учитывать достоверность объявлений продавцов

Новый показатель рейтинга дилеров — точность информации в объявлениях

«Авто.ру» дополнил Индекс клиентского сервиса дилеров (ИКС) новым критерием — оценкой достоверности объявлений. Теперь рейтинг дилерских центров зависит не только от отзывов реальных клиентов, но и от точности информации в объявлениях от дилеров.

Дилерские центры, которые сразу публикуют объявления с корректным VIN, актуальной ценой и с достоверной информацией о пробеге и повреждениях автомобиля, будут иметь более высокую оценку ИКС. Еще один критерий — у сервиса не должно быть жалоб на продавца от покупателей.

Корректность информации в объявлениях контролирует служба модерации «Авто.ру» с помощью специальных алгоритмов, которые в режиме реального времени проверяют данные. Если найдены несоответствия, подключается команда сервиса для дополнительной проверки. Также, модерация реагирует на 100% обращений пользователей о несоответствии данных. В случаях, когда в объявлении обнаружены расхождения с реальной ситуацией, модерация вносит правки или блокирует объявление до тех пор, пока продавец не внесет изменения.

Если у модерации «Авто.ру» нет замечаний к достоверности объявлений дилерского центра, его ИКС будет выше. Оценка индекса обновляется ежедневно. Оценку ИКС можно посмотреть на странице дилера или в карточке объявления автомобиля на «Авто.ру».

авто.ру
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.