Продажи мужской косметики показали значительный рост

Рынок косметики и парфюмерии в России продолжает расти, при этом сегмент мужских товаров показывает более высокую динамику, чем женский. Так, по итогам 2025 года общий оборот категории достиг 1,2−1,3 трлн руб. В денежном выражении рынок увеличился примерно на 7−15%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные экспертов.

При этом в натуральном выражении продажи немного снизились — до 3,9 млрд единиц продукции.

Наиболее заметный рост наблюдается в сегменте мужской косметики и парфюмерии — продажи таких товаров выросли примерно на 20% в рублях, тогда как женская категория прибавила около 13%. Тенденция опережающего роста мужского сегмента фиксируется уже второй год подряд. При этом его доля на рынке пока остается сравнительно небольшой — около 25%, что соответствует обороту порядка 300−325 млрд руб.

Существенную роль в развитии категории играют маркетплейсы. Так, продажи мужской косметики на Ozon и Wildberries в 2025 году достигли десятков миллиардов рублей. Представители онлайн-площадок отмечают особенно быстрый рост сегмента уходовых средств для лица и тела, а также парфюмерии. Последняя остается ключевой категорией мужского ассортимента и формирует основную часть продаж.

Ретейлеры также фиксируют рост интереса к мужской косметике. В частности, в сети «Золотое яблоко» продажи таких товаров за год выросли на 30% в денежном выражении, а в «Иль де ботэ» — на 4−5%. Среди наиболее популярных категорий — средства для ухода за кожей лица, продукты против выпадения волос, а также многофункциональные косметические средства.

Эксперты связывают развитие сегмента с изменением отношения мужчин к уходу за собой и ростом числа барбершопов. Кроме того, значительная часть покупок по-прежнему совершается женщинами: они нередко приобретают мужскую парфюмерию и косметику в качестве подарков. При этом ретейлеры также отмечают рост числа мужчин, которые впервые покупают уходовые средства для себя.

По данным «Нильсен», в прошлом году россияне реже покупали косметику и средства личной гигиены. Сильнее всего просели продажи средств для лица — на 6,3% по сравнению с 2024 годом.