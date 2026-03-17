17.03.2026 в 17:27

РБК узнал условие допуска товаров иностранных производителей на «российскую полку»

Поправка Минэкономразвития, учтенная Минпромторгом, расширяет критерии

1

Минпромторг скорректировал законопроект, обязывающий ретейлеров и маркетплейсы обеспечивать определенную долю отечественных непродовольственных товаров на полках и витринах. Теперь на «российскую полку» смогут попадать товары иностранных производителей при условии локализации производства и принадлежности товарного знака российскому лицу, сообщает РБК.

По данным издания, изменения инициировало Минэкономразвития в своих замечаниях к законопроекту в марте 2026 года. Ведомство сочло первоначальную версию дискриминационной по отношению к товарам локализованных иностранных компаний, инвестирующих в отечественное производство.

Изначальная версия законопроекта допускала на «российскую полку» только товары производителей из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при условии владения ими товарными знаками и отсутствия контроля иностранных лиц (за исключением государств ЕАЭС).

Поправка Минэкономразвития, учтенная Минпромторгом, расширяет критерии: на полку смогут попадать товары, включенные в реестр российской промышленной продукции, даже если производителем владеет иностранное лицо.

Однако товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров должны принадлежать российским гражданам или юрлицам, уточнил представитель Минэкономразвития в комментарии РБК.

Напомним, что Минпромторг выступил с инициативой ввести обязательные квоты на отечественные непродовольственные товары с 1 марта 2026 года. Согласно проекту, розничные сети должны выделять «российские полки» в торговых залах, а маркетплейсы — обеспечивать фиксированную долю российской продукции в поисковой выдаче.

Минэкономразвития Минпромторг маркетплейсы локализация Ретейлеры
