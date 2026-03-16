В России замедляются темпы открытия фудхоллов

В 2026 году в России планируется открыть 14 фудхоллов общей площадью около 52 тыс. кв. м, подсчитали аналитики NF Group. По сравнению с 2025 годом число новых площадок сократится на 30%: годом ранее было запущено 20 объектов на 46,5 тыс. кв. м. Относительно 2024 года показатель снизится примерно вдвое. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты связывают снижение темпов с постепенным насыщением ниши фудхоллов. По оценке эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, формат уже представлен в большинстве регионов — как в отдельных зданиях, так и в составе торговых центров.

Участники рынка также отмечают рост осторожности операторов в отношении новых проектов. По данным NF Group, в 2025 году в России закрылись девять фудхоллов общей площадью около 9 тыс. кв. м — столько же, сколько и годом ранее.

На динамике сегмента сказывается и охлаждение рынка общественного питания. По данным Focus Technologies, число чеков в московских заведениях в 2025 году сократилось на 4%, а спрос на ресторанные франшизы, по оценке Businessmens.ru, снизился на 26,1%.

При этом новые проекты становятся крупнее и более концептуальными. Средняя площадь готовящихся к открытию фудхоллов в 2026 году достигнет 3,7 тыс. кв. м, увеличившись более чем на 60% год к году, а сами пространства все чаще совмещают гастрономию и развлекательные форматы.

Ранее специалисты консалтинговой компании Nikoliers спрогнозировали, что к концу 2027 года в Москве и Подмосковье будет введено около 512 тыс. кв. м торговых площадей — в шесть раз больше год к году.