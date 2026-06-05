ВТБ запустил прием цифровых рублей в POS-терминалах

ВТБ запустил в пилотном режиме прием цифровых рублей в POS-терминалах. Услуга доступна представителям малого и среднего бизнеса. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Для приема цифровых рублей компаниям надо открыть счет в цифровых рублях и подключить оплату через универсальный платежный код. Потребители будут сканировать на кассе код и выбирать один из способов оплаты: цифровыми рублями, через Систему быстрых платежей (СБП) или банковские сервисы. Средства будут зачисляться на счет продавца в реальном времени, как при оплате через СБП.

Часть клиентов ВТБ уже проводит операции с цифровыми рублями. До сентября решение сделают доступным во всех терминалах банка по всей России.

Напомним, с 1 сентября 2026 года принимать цифровые рубли обязаны торгово-сервисные предприятия с выручкой более 120 млн руб., с 1 сентября 2027 года — продавцы с выручкой до 30 млн руб., до 1 сентября 2028 года — остальные компании с выручкой от 20 млн руб. Бизнес, чья годовая выручка меньше 20 млн руб., подключает оплату цифровыми рублями по желанию.

Сегодня также сообщалось, что мобильное приложение «ВТБ Онлайн» вновь стало доступно пользователям устройств на базе iOS.