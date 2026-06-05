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05.06.2026 в 09:30

«ВТБ Онлайн» вернулся в App Store под названием «Сириус»

Доступ к приложению могут ограничить, поэтому банк советует не откладывать установку

Мобильное приложение «ВТБ Онлайн» вновь стало доступно пользователям устройств Apple. Об этом банк сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что в App Store сервис опубликован под названием «Сириус».

В кредитной организации призвали клиентов оперативно скачать приложение, отметив, что доступ к нему могут ограничить в любое время. Приложение позволяет пользоваться основными банковскими сервисами со смартфона на базе iOS.

«ВТБ Онлайн» был удален из App Store в августе 2022 года после введения санкционных ограничений. С тех пор владельцам iPhone была доступна веб-версия сервиса, которую банк развивал как альтернативу мобильному приложению. В частности, пользователи могли входить в систему по биометрии, оплачивать услуги по QR-кодам, выполнять переводы через адресную книгу и пользоваться другими дистанционными сервисами.

App Store ВТБ Онлайн «Сириус»
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